Spreekverbod voor entomoloog

Gisette Seferina mag geen interviews meer geven over de problemen met de muggen in gebieden zoals Zakitó. Dit is besloten door minister van Gezondheid, Milieu en Natuur, Javier Silvania, die via secretaris-generaal Sharlon Melfor heeft laten weten dat Seferina als ambtenaar toestemming nodig heeft om met de pers te praten. Het oud-parlementslid is entomoloog en hoofd van het departement Infectieziektebestrijding. Ze zit al ruim anderhalf jaar thuis en mag niet op de werkvloer verschenen. Toch gaf ze interviews over de situatie rond de muggen, maar dat vindt de minister niet wenselijk.

Het besluit volgt op een reeks interviews die Seferina de afgelopen weken gaf. Volgens Silvania is het niet strategisch verantwoord dat zij de pers te woord staat, omdat haar verklaringen kunnen worden verbonden aan haar functie binnen de overheid. Daarnaast zou dit een negatieve invloed kunnen hebben op een begeleidingstraject waarin Seferina zich bevindt. “Het is in haar eigen belang en dat van het proces dat deze interviews niet doorgaan,” aldus Melfor. Dat Extra schrijft over de zaak.