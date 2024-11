Korpodeko krijgt helft bezittingen Insel Air

De stichting Korpodeko krijgt de helft van de bezittingen van Insel Air als ‘betaling’ om de schuld te dekken die de voormalige luchtvaartmaatschappij bij de ontwikkelingsbank heeft. Dat meldt de Extra vandaag. Het gaat om een hoger beroepszaak die Korpodeko heeft aangespannen tegen de curator van Insel Air en ook tegen MCB. Insel Air is in februari 2019 failliet verklaard door de rechtbank. Korpodeko had aanzienlijke garanties verstrekt aan de luchtvaartmaatschappij. De stichting claimt dat een deel van het geld dat Insel Air van Venezuela moet ontvangen, ook naar hen zou moeten gaan als vergoeding voor de verstrekte garanties. Met de civiele procedure probeert de stichting een deel van de bezittingen van Insel Air veilig te stellen om de financiële schade te dekken.

Sinds juli 2016 heeft Insel Air de helft van de vorderingen die zij van Venezuela zou ontvangen, overgedragen aan de stichting in verband met ticketverkopen. In eerste instantie verloor Kopodeko de zaak tegen Insel Air bij de rechtbank. Maar in hoger beroep heeft de stichting haar claim verder onderbouwd en kreeg zij gelijk van het Hof van Beroep. De stichting kreeg de helft toegewezen van de zogenaamde “accounts receivable” ter waarde van ongeveer $2.785.037, “Other Receivables” van $18.980.160, en de “financial fixed assets” ter waarde van $51.448.824 van Insel Air. Daarnaast kreeg Korpodeko ook de helft toegewezen van de zogenaamde “spare parts” ter waarde van $2.982.415, “flights equipment” ter waarde van $11.967.091, en “Furniture & fixtures, computers, and equipment” met een waarde van $835.330.