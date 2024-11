KlimaKòrsou: een nieuw portaal voor klimaatbewustzijn op Curaçao

Op vrijdag 29 november wordt KlimaKòrsou officieel gelanceerd: een platform dat inzicht biedt in de impact van klimaatverandering op Curaçao. De man achter dit initiatief is Timo Kelder, een geboren en getogen Curaçaoënaar die na zijn studie in Nederland terugkeerde om zijn kennis en passie voor klimaatadaptatie in te zetten voor zijn eiland. In 2022 voerde Timo een risicoanalyse uit samen met het Curaçao Climate Change Platform. Dit was het startpunt voor de ontwikkeling van KlimaKòrsou, dat wetenschappelijke data en lokale kennis combineert. Het portaal biedt wetenschappelijke data, interactieve kaarten en persoonlijke verhalen.

Hiermee wil Timo de impact van klimaatverandering tastbaarder maken, zowel voor bewoners als beleidsmakers, zo schrijft Caribisch Netwerk. “Klimaatverandering, daarvan zie je nuduidelijk al de impact, dat is heel erg. Dus het is belangrijk om daar een gedegen keuze in te maken,” benadrukt Timo Kelder.