Colombia verbiedt cosmetische ingrepen op dieren

Het Constitutioneel Hof van Colombia heeft cosmetische ingrepen op dieren verboden. Dat melden internationale media vandaag. Het Hof heeft handelingen als het couperen van oren en staarten, en het verwijderen van klauwen of stembanden, als een ernstige verstoring van de fysieke en emotionele gesteldheid van dieren beoordeeld. Het besluit is een reactie op een rechtszaak tegen dierenmishandeling die in 2024 was ingediend en de wettigheid van cosmetische ingrepen in twijfel trok. Volgens het Hof verstoren cosmetische handelingen de sociale relaties van dieren met zowel soortgenoten als met mensen.

De plenaire kamer van het Hof verklaarde de ongrondwettigheid van het woord ‘esthetiek’ in het Nationaal Statuut voor de Bescherming van Dieren, een wet die het verbod op wrede handelingen tegen dieren reguleert. Door het schrappen van deze zin, kunnen operaties niet langer slechts om cosmetische redenen bij dieren worden uitgevoerd, zoals voorheen gebruikelijk was bij bepaalde honden- en kattenrassen.