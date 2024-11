Huiszoekingen met aanhouding op Bonaire

In verband met de schietincidenten van de afgelopen tijd op Bonaire, hebben de rechercheurs van het Korps Politie Caribisch Nederland gistermiddag twee huiszoekingen verricht. Die vonden plaats in een kamer van een toeristische accommodatie aan de Kaya International en in een huis in de omgeving van Nieuw Amsterdam. De huiszoekingen waren in het kader van overtreding van de Vuurwapenwet BES. Bij de eerste huiszoeking is een 30-jarige man aangehouden. Ook werden artikelen die relevant zijn voor het onderzoek, in beslag genomen.

Het onderzoek is in volle gang. Bonaire heeft de afgelopen tijd te maken gehad met verschillende schietincidenten.