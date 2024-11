Volgende woensdag organiseert de Universiteit van Curaçao een publiekslezing over pensioenfondsbeleggen en het beter begrijpen van deelgenoten. De lezing zal worden verzorgd door prof. dr. Onno Steenbeek, hoogleraar aan de Universiteit van Curaçao en de Erasmus Universiteit, en dr. Jordo Goosens, hoogleraar aan de Radboud Universiteit. De publiekslezing gaat in op de volgende vragen: Waarom beleggen pensioenfondsen binnen het eigen land? En hoe kunnen pensioenfondsen beter inzicht krijgen in de voorkeuren van deelgenoten?

De lezing op de Universiteit van

Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez vindt plaats op woensdag 27 november. Het begint om 19.00 uur in de Aula van Universiteit van Curaçao.