Cft: Verouderde belastingstelsel is een probleem voor Sint Maarten

Het College financieel toezicht maakt zich al lange tijd ernstig zorgen over de achterblijvende inkomsten van Sint Maarten. Dat maakt het gisteren bekend na een bezoek aan het eiland. Daarbij is vooral het verouderde belastingstel volgens het Cft een probleem. Ook zijn er problemen in de uitvoering bij de Belastingdienst. Hierdoor blijven de belastinginkomsten achter ten opzichte van de andere landen in het Koninkrijk. Het eiland loopt inkomsten mis en heeft onvoldoende eigen middelen voor belangrijke investeringen, zo benadrukt het Cft.

Volgens het College financieel toezicht is het voor Sint Maarten van belang om zowel het belastingstelsel als de Belastingdienst te moderniseren. Recent is een hervormingstraject voor de Belastingdienst gestart. Het innen van de belastingen en premies door één instantie leidt tot een efficiëntere inning en meer inkomsten, zo stelt het College financieel toezicht in een persbericht hoopvol.