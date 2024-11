Oppositie eist spoedvergadering over politieke situatie

Volgens de oppositiepartijen MAN, PAR en PNP heerst er momenteel een situatie die verre van wenselijk is op ons eiland. Daarbij gaat het om de samenstelling van het kabinet Pisas II, dat momenteel wordt gesteund door de partijen MFK en KEM en de onafhankelijke leden Zita Jesus-Leito en Corine Djaoen-Genaro. De oppositiepartijen maken zich zorgen dat al drie maanden lang vijf ministers van MFK verantwoordelijk zijn voor alle negen ministeries. MAN, PAR en PNP willen een spoedvergadering over de situatie, vooral ook omdat de premier volgens hen geen duidelijkheid verschaft over de situatie.

De genoemde partijen wijzen erop dat deze situatie voorlopig niet lijkt te veranderen. Volgens hen hebben de kandidaten van KEM (Jason Fullinck) en Jesus-Leito (Raymond Jamanika) de screeningsprocedure nog steeds niet positief doorlopen. “Wij maken ons grote zorgen over de politieke situatie op Curaçao,” schrijven PAR, MAN en PNP in een brief aan de voorzitter van het parlement, Charetti America-Francisca.