ExxonMobil trekt zich terug uit olieproject voor Surinaamse kust

Het Amerikaanse olieconcern ExxonMobil heeft zich teruggetrokken uit een oliewinningsblok voor de kust van Suriname. Eerder werden daar meer dan 11 miljard vaten olie ontdekt in Guyanese wateren. De terugtrekking lijkt een tegenslag voor Suriname dat graag wil uitgroeien tot een grote olieproducent. Het Surinaamse Staatsolie verwacht dat de werkzaamheden in het gebied gewoon doorgaan. Het land hoopt miljarden te verdienen aan de olie die de laatste jaren is ontdekt in zijn wateren, net zoals buurland Guyana. Dat blijkt in de praktijk toch lastig en dat komt volgens deskundigen voor een deel door het hoge aardgasgehalte van ruwe olie uit Suriname

Het diepzeegebied voor de kust van Suriname is in verschillende blokken verdeeld. ExxonMobil heeft een belang van 50 procent in het zogeheten Blok 52, een gebied van 4749 vierkante kilometer waar tijdens proefboringen eerder oliereserves zijn gevonden. Daar wil het concern nu vanaf in het kader van een bredere evaluatie van de eigen activiteiten. ExxonMobil heeft laten weten zijn aandeel over te dragen aan het Maleisische Petronas.