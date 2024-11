Colombia verbiedt kindhuwelijken

Het parlement in Colombia heeft deze week een wet aangenomen die kindhuwelijken in het land voortaan verbiedt. Hiermee komt er een einde aan een maas in de wet die het mogelijk maakte dat kinderen al vanaf hun veertiende konden trouwen als ouders daar toestemming voor gaven. Colombia is nu een van de 12 van de in totaal 33 landen in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied die kindhuwelijken volledig hebben verboden. Eerder maakten landen als Honduras, de Dominicaanse Republiek en Mexico het al illegaal voor kinderen om te trouwen. Er zijn 4,5 miljoen meisjes en vrouwen in Colombia die voor hun achttiende verjaardag trouwen. Dit is ongeveer een op de vier. Eén miljoen vrouwen en meisjes trouwden al voor hun vijftiende verjaardag.

Het parlementaire besluit dicht een maas in de wet die het mogelijk maakte voor kinderen om te trouwen wanneer de ouders daar toestemming voor gaven. Informele huwelijken, die minderjarigen konden aangaan wanneer zij langer dan twee jaar samenwoonden, zijn voortaan ook verboden. De nieuwe wet maakt het bovendien mogelijk voor kinderen en jongeren om een gesloten huwelijk nietig te verklaren, dat meldt kinderrechtenorganisatie Plan International