Minister Hato lanceert campagne tegen kindermisbruik

Deze week heeft minister Shalten Hato van Justitie de campagne ‘Kiko i e Man’ op Curaçao gelanceerd. Het doel is hiervan is om de gemeenschap te informeren en kinderen het vertrouwen te geven om zichzelf te beschermen. Kiko i e Man is een educatieve campagne die gebruik maakt van een stripfiguurtje genaamd Kiko. Die leert kinderen duidelijke regels om zichzelf te beschermen. Een van de belangrijkste lessen is dat niemand het recht heeft om hun intieme delen aan te raken. De campagne is bedoeld voor kinderen van drie jaar en ouder.

Om de boodschap over te brengen, gebruikt Kiko zijn hand als symbool van zorg en bescherming. Dit visuele en vriendelijke concept blijft gemakkelijk hangen bij kinderen, zodat ze weten wat wel en niet is toegestaan, zo stelt minister Hato. Wereldwijd onderzoek toont aan dat één op de vijf kinderen slachtoffer is van seksueel misbruik. Hoewel exacte cijfers voor Curaçao ontbreken, is het duidelijk dat het probleem ook hier bestaat en onze gemeenschap raakt. Daarom wil de campagne bewustwording creëren op een manier die kinderen begrijpen, en hen aanmoedigen om te praten als iemand zich ongepast gedraagt.