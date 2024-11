Prijs van aardappelen, groente en fruit op Curaçao sinds 2010 met 400 % gestegen

De prijs van levensmiddelen op Curaçao is sinds 2010 veel sneller gestegen dan die van de belangrijkste handelspartners. In het bijzonder voor de categorieën aardappelen, groenten en fruit. De prijs hiervan is sinds 2010 met bijna 400% gestegen. Een prijsstijging die aanmerkelijk hoger is dan die van andere Caribische eilanden zoals Aruba, terwijl de marktomstandigheden daar ongeveer gelijk zijn. Dat is naar voren gekomen uit een onderzoek door de Fair Trade Authority Curaçao naar de levensmiddelensector op het eiland. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de grote supermarkten een zeer sterke positie in de markt hebben. Zij gebruiken hun onderhandelingsmacht om gunstige voorwaarden te bedingen, wat de positie van kleinere spelers ondermijnt.

Om de concurrentie te versterken en verdere prijsstijgingen te beheersen, doet de organisatie FTAC een aantal aanbevelingen. Zo is het noodzakelijk om oude beleidsmaatregelen regelmatig te evalueren en zo nodig aan te passen aan veranderende economische en technologische omstandigheden. Allereerst pleit de organisatie voor een herziening van de huidige prijsreguleringen. Daarnaast adviseert de FTAC dat het moratorium op nieuwe minimarkten en toko’s opnieuw wordt beoordeeld, om toetreding van nieuwe bedrijven te vergemakkelijken.