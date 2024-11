Gordon opent binnenkort op Curaçao een nieuwe vestiging van zijn horecaketen Blushing. Dat maakt de 56-jarige zanger bekend via Instagram. Eerder kondigde hij al plannen aan voor een hotel en restaurant op Bonaire. Gordon schrijft dat geheel onverwacht Blushing binnenkort al zal openen op Curaçao. In een nieuw luxueus winkelcomplex zullen volgens hem straks in zijn zaak koffie, ontbijt, lunch en diner verkrijgbaar zijn. Het is nog niet bekend wanneer het filiaal op Curaçao opengaat.

Daarnaast geeft de zanger en ondernemer aan voorlopig geen ruimte te hebben voor andere projecten. Afgelopen zomer heropende Gordon een koffiezaak in Blaricum, nadat een eerdere vestiging daar tijdens de coronapandemie werd gesloten. Ook in Amsterdam runt hij een filiaal van zijn onderneming.