Spuitactie tegen muggen in omgeving Otrobanda

Het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur is onlangs een spuitactie tegen muggen gestart vanwege de overlast die ze veroorzaken in bepaalde gebieden. Het gaat daarbij onder meer om Rif, Zakitó, Parasasa en Piscadera. De overlast is te merken in woonwijken, hotels en resorts. Het THZ-departement rijdt op bepaalde tijden met voertuigen en spuitmachines door de gebieden om muggen te bestrijden. De spuitactie zal de komende dagen worden voortgezet, en snel zal iedereen de verlichting van deze maatregelen kunnen ervaren, zo stelt het ministerie.

Naast deze actie werkt het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur in nauwe samenwerking met het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning en andere instanties om broedplaatsen van muggen te identificeren en te verwijderen.