Colombiaanse president schort vredesoverleg met ELN-rebellen op

De Colombiaanse president Gustavo Petro heeft vredesonderhandelingen met de rebellengroep ELN opgeschort. De president beschuldigt de groep van het plegen van oorlogsmisdaden in de regio Catatumbo. Volgens Petro willen de rebellen geen vrede. Gisteren werden inwoners van een dorpje in de noordelijke regio Catatumbo, aan de grens met Venezuela, opgeschrikt door een geweldsuitbarsting waarbij verschillende oud-rebellen van FARC werden vermoord. Hoeveel slachtoffers er exact zijn gevallen, is nog onduidelijk, maar lokale autoriteiten melden zeker meer dan dertig doden.

FARC is de voormalige rebellengroep die in 2016 vrede sloot met de Colombiaanse regering. De vredesonderhandelingen tussen de Colombiaanse regering en de ELN, die in 2022 werden hervat, verlopen stroef. In september vorig jaar schortte de overheid de onderhandelingen op nadat de ELN twee soldaten doodde en 29 burgers verwondde bij een explosie in de buurt van de grens met Venezuela.