AD meldt start bouw nieuw resort in Rif St. Marie

Het Antilliaans Dagblad meldt vanochtend dat er wordt gewerkt aan de bouw van een resort aan de oevers van Rif St. Marie in Bandabou. Vorig jaar waren er al plannen, maar die zijn niet doorgegaan. Nu is bouwbedrijf Janssen de Jong begonnen aan de bouw van een resort met 343 kavels en een hotel. Dit gebeurt onder de naam Lake View Residence. Eerder waren er plannen voor een project met de naam Dormio Eco Resort. Dat is veertien maanden geleden stopgezet, zo schrijft krant.

Het Antilliaans Dagblad schrijft vandaag over de ontwikkeling van het oorpronkelijke project, maar ook hoe het nieuwe project er uit gaat zien. De werkzaamheden zijn nog in de beginnende fase.