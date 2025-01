Nederlands ministerie wil snel akkoord met rugpatiënten op Bonaire

Het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil ‘zo snel mogelijk’ een fatsoenlijke regeling met een groep van 19 bewoners van Bonaire die al jaren kampen met rugklachten. Allen hebben een mislukte operatie ondergaan in Colombia. Een van hen ging deze week in hongerstaking vanwege het uitblijven van een een schadevergoeding. Website Dossier Koninkrijksrelaties heeft hierover vragen gesteld aan het Nederlandse ministerie. In een reactie zeggen ze hard te willen werken aan een akkoord.

De Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen, nam het deze week ook al op voor de rugpatiënten op Bonaire die al jarenlang op een passende schadevergoeding wachten. Van Zutphen heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport deze week gemaand haast te maken met het aanbieden van een passende schadevergoeding aan de groep Bonarianen die aan een operatie in Colombia blijvend rugletsel hebben overgehouden.