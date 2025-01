Verschillende delen van Curaçao zonder internetverbinding

Verschillende delen van Curaçao zitten sinds vanochtend vroeg zonder internetverbinding. Zowel FLOW als Digicel bieden momenteel geen internetdiensten aan. EXTRA meldt vandaag dat beide bedrijven wel werkzaamheden uitvoeren in Otrobanda. FLOW heeft een verklaring uitgegeven waarin wordt gemeld dat zij te maken hebben met een onderbreking in de westelijke delen van Curaçao. Deze situatie is veroorzaakt door een brand in een huis in Otrobanda vannacht, waarbij de glasvezelkabels van FLOW zijn beschadigd. Tussen Otrobanda en Tera Kòrá zouden veel mensen zonder internet zitten.

Een technisch team is ter plaatse om de situatie te evalueren en te werken aan een zo snel mogelijke oplossing. FLOW geeft aan begrip te hebben voor het ongemak dat deze situatie veroorzaakt en vraagt om geduld van haar gebruikers terwijl ze werken aan het herstellen van de service.