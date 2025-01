Van Heydoorn: ‘Grote veranderingen op komst in onderwijssysteem’

Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport, Sithree van Heydoorn, heeft gisteren gezegd dat er grote veranderingen op komst zijn in het onderwijssysteem van Curaçao. De minister liet weten dat het onderzoek naar gelijke kansen en basisonderwijskwaliteit dat deze week is gepubliceerd zal dienen als leidraad voor toekomstige beleidsbeslissingen. Dat zei hij tijdens de onthulling van een bord voor de renovatie van de Marnixschool in Rio Canario. Volgens Van Heydoorn zijn verbeteringen in schoolgebouwen belangrijk, maar niet voldoende. “Als we onze mentaliteit niet veranderen, heeft renovatie geen zin,” aldus Van Heydoorn.

De minister wil daar aan werken en gaf aan dat er fundamentele veranderingen nodig zijn, ook als die niet bij iedereen in goede aarde zullen vallen. Tijdens een recent seminar zijn rapporten gepresenteerd waaruit onder meer blijkt dat het onderwijs op Curaçao kampt met grote uitdagingen, waaronder de opkomst van kunstmatige intelligentie. Volgens Van Heydoorn brengt dit nieuwe bedreigingen met zich mee. “Het kan zomaar zijn dat kinderen in de toekomst niet meer naar school gaan, maar vanuit huis kennis vergaren,” waarschuwde hij. Daardoor zullen minder schoolgebouwen nodig zijn.