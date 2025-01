Colombia levert vrouwelijke drugsbaas uit aan Nederland

Een 48-jarige Nederlands-Colombiaanse vrouw die bekendstaat als de ‘godmother van Amsterdam’ is gisteren uitgeleverd aan Nederland. Ze wordt verdacht van grootschalige drugshandel en witwassen. Het Openbaar Ministerie noemt haar een kopstuk in de internationale drugshandel. De vrouw werd een jaar geleden aangehouden in Colombia na een onderzoek waarin Nederland samenwerkte met Colombia en Spanje. Rechercheurs wisten versleutelde berichten te kraken waardoor in totaal zeventien verdachten konden worden aangehouden. Nederland vroeg daarna meteen om uitlevering van de vrouw. Dat is nu daadwerkelijk gebeurd.

Bij de operatie werden ruim zestig plekken doorzocht waarbij de politie meer dan dertig vuurwapens, een raketwerper, meer dan twintig voertuigen en ruim 600.000 euro cash in beslag nam. In Nederland doorzocht de politie locaties in de regio Rotterdam.

Volgens het OM hield de vrouw, die zowel de Nederlandse als Colombiaanse nationaliteit heeft, zich sinds de zomer van 2020 bezig met cocaïnehandel vanuit Zuid-Amerika. Zo zou ze dat jaar direct betrokken zijn geweest bij het smokkelen van 230 kilo coke naar Spanje, maar die partij werd onderschept. In 2017 was ze door de rechtbank van Amsterdam veroordeeld voor de voorbereiding van drugssmokkel.