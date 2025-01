Staatssecretaris: Geen TBS-kliniek in Caribisch deel Koninkrijk

De Nederlandse staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties Zsolt Szabó heeft aan de Tweede Kamer laten weten dat er binnenkort een meerjarig programma op het gebied van forensische zorg start voor het Caribisch deel van het Koninkrijk. Dat project is niet helemaal gelijk aan een TBS-kliniek. Er was gevraagd om een dergelijke kliniek waar mensen worden opgenomen die zijn veroordeeld tot ter beschikkingstelling met dwangverpleging. Maar volgens Szabó worden hier nog gesprekken over gevoerd met de eilanden.

Bij die gesprekken zijn zowel de BES-eilanden als Curaçao, Aruba en Sint Maarten betrokken. Szabó liet dit deze week weten in overleg met de commissie Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer.