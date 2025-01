Curaçaose delegatie bezoekt politie Suriname

Een delegatie onder leiding van Gimena van der Gen, secretaris-generaal van Justitie op Curaçao, heeft deze week een werkbezoek gebracht aan het Korps Politie Suriname. Het bezoek richtte zich op het versterken van de samenwerking tussen beide landen op het gebied van justitie en politie. Tijdens het bezoek werden presentaties gehouden over de ontwikkeling van de Politieacademie en de Maritieme Afdeling van het Surinaamse politiekorps. De Curaçaose delegatie blijft tot vandaag in Suriname en bracht in de afgelopen dagen ook bezoeken aan instituten van het Ministerie van Justitie.

Na de presentaties volgde een interactieve vragenronde en discussies over toekomstige samenwerking. Actiepunten werden besproken, waaronder kennisuitwisseling op het gebied van politieopleidingen en maritieme operaties. Korpschef Bryan Isaacs toonde zich tevreden met het bezoek en noemde het waardevol voor het verder versterken van de banden tussen Curaçao en Suriname. Het werkbezoek markeert volgens de Surinaamse politie een belangrijke stap in het versterken van de regionale samenwerking op het gebied van justitie en veiligheid.