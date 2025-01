Kita Tur: politie haalt 115 auto’s van straat in vier weken

De Curaçaose politie heeft gisteravond de voorlopige cijfers bekend gemaakt van de Kita Tur-campagne. Die is gericht op de controle van voertuigen, vooral wat betreft de papieren. Tussen 19 december vorig jaar en 14 januari dit jaar zijn er in totaal 115 auto’s na controle van straat gehaald. Inmiddels hebben 40 personen een boete betaald en hun auto terug gehaald. Dat betekent dat er nog 75 voertuigen in handen van de politie zijn. Bij verreweg de meeste in beslag genomen auto’s waren de keuringspapieren niet in orde. De politie gaat nog door met de controles.

Andere zaken die niet op orde bleken bij controles, zijn de wegenbelasting, het rijbewijs en de verzekering van het voertuig. Twee voertuigen reden rond zonder nummerplaat, ook die werden in beslag genomen.