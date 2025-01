Movimentu Save Zakitó maakt zich zorgen over aanbesteding

Bewonersorganisatie Movimentu Save Zakito uit haar grote bezorgdheid over de aanbesteding die het Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning op 3 januari heeft aangekondigd voor de ontwikkeling van een terrein in het Zakito-gebied. Ontwikkelaars moeten hun plan uiterlijk 17 januari indienen. Het gaat om ruim 78.000 vierkante meter. Volgens de beweging is er geen sprake van een eerlijke en transparante aanbesteding, maar is er al een akkoord tussen de overheid en een ontwikkelaar gesloten. Daar zijn de bewoners fel op tegen.

Volgens de beweging is er een gebrek aan transparantie in de aanbesteding. “Wij hebben de Aanmeldingsleidraad van UO Domein bestudeerd en maken ons zorgen dat de aanbesteding meer op een formaliteit lijkt dan op een echte open en eerlijke aanbesteding. De termijn van slechts twee weken voor het indienen van voorstellen is onredelijk kort voor een project van deze omvang. Dit roept serieuze twijfels op over de transparantie van het proces en of alle potentiële deelnemers een eerlijke kans hebben gekregen om deel te nemen. Daarnaast is duidelijk dat er al een masterplan voor de ontwikkeling van het gebied bestaat, opgesteld tussen de overheid en een ontwikkelaar, en dat infrastructuurwerken al in uitvoering zijn door een andere ontwikkelaar. Waarom is dit plan niet beschikbaar gesteld als onderlegger aan alle geïnteresseerde partijen?”