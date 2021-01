Constancia levert Statenzetel in

Parlementariër Jacinta Constancia geeft haar parlementszetel terug aan de MFK. Dat heeft Constancia in een persbericht bekend gemaakt. Eerder had ze al bekend gemaakt dat ze na de verkiezingen niet terug keert. Nu laat ze weten dat ze eerder wil opstappen. Constancia is de afgelopen 18 jaar actief geweest in de politiek. Ze was minister van Volksgezondheid tussen 2010 en 2012, maar werd later veroordeeld voor fraude en moet meer dan driehonderd duizend gulden terug betalen. Die schuld is ze nu maandelijks aan het voldoen. Ze heeft aangegeven te willen gaan werken aan een nieuw inkomen als ze opstapt als parlementariër.

