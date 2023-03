Vandaag is het de Internationale Consumentendag. Het thema is duurzame energie. Ook de lokale consumentenstichting staat bij dit thema stil. Speciaal voor deze dag worden er twee campagnes gelanceerd. Met Quiz, Spar i Gana Paso bo Meresé’ kunnen consumenten prijzen winnen. Daarnaast is er een bewustwordingscampagne gericht op duurzaam leven. De Internationale Consumentendag wordt sinds 1983 gevierd.