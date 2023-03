Verdachte schietpartij aangehouden

De politie heeft gisteren een 26-jarige man aangehouden. De Curaçaoënaar wordt verdacht van poging tot moord. De arrestatie gebeurde in Zeelandia. Daarna heeft het Atrakoteam twee huiszoekingen gedaan. Ook is de auto van de verdachte in beslag genomen. De schietpartij vond zondag plaats bij een snèk in Suffisant. Daarbij is een gewonde gevallen. Het slachtoffer werd door omstanders naar de spoedeisende hulp gebracht.

