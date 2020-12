Cordoba in gesprek met meerdere partijen

Statenlid Jaime Cordoba is druk in gesprek met meerdere politieke partijen. Dat meldt de Amigoe vanmiddag. Cordoba was parlementariër voor Pueblo Soberano, maar stapte afgelopen vrijdag uit de partij. Volgens de krant praat hij onder meer met de partij PAN van Amado ‘Broertje’ Rojer. Die bevestigt dat er gesprekken worden gevoerd. Maar Cordoba zou ook hebben overlegd met Kòrsou di Nos Tur van Amparo dos Santos en met Movementu Progresivo van Marilyn Moses. Cordoba was 11 jaar lang lid van Pueblo Soberano. Hij zegt zich niet langer te kunnen vinden in de wijze waarop de partij wordt geleid.