Corendon start met cruises vanaf Curaçao

Curaçao wordt dankzij een samenwerking van de Britse rederij Ambassador Cruise Line en Corendon een vertrekpunt voor cruises in de Caribische regio. Dat heeft Corendon-topman Atilay Uslu donderdag bekendgemaakt. De 10 cruises van Corendon gaan in november 2025 van start, met afvaarten op woensdag en zaterdag vanaf Willemstad naar eilanden zoals Guadeloupe, Barbados, St. Kitts, St. Lucia, St. Maarten, Aruba en Bonaire. De eerste afvaart is op 19 november. De laatste afvaart is op 21 februari 2026. Voor de cruise wordt gebruik gemaakt van cruiseschip Renaissance van de Britse rederij Ambassador Cruise Line.

Samen met Corendon organiseert de rederij de cruises in het Caribisch gebied. De Renaissance is geen onbekende op Curaçao en de Caribische regio. Zij deed voorheen jarenlang dienst als de Maasdam van de Holland America Line (HAL). Met de cruises wordt het voor bewoners van Curaçao, de Verenigde Staten, Canada, Zuid Amerika en de regio zoals Aruba, Bonaire en Suriname mogelijk om op Curaçao aan boord te gaan. Corendon richt zich met de cruises ook op de Nederlandse markt. Reizigers stappen aan boord voor een reis van 10 tot 11 nachten.