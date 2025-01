Nederland gaat Sint Maarten helpen bij afvalbeleid

Staatssecretaris Zsolt Szabó van Koninkrijksrelaties gaat extra ondersteuning bieden aan Sint Maarten op het gebied van afvalbeleid. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer over het wederopbouwprogramma voor het eiland. Die wederopbow verloopt goed, aldus de staatssecretaris. Maar de hervormingen bij de afvalprojecten blijven nog achter op schema. Om het eiland daarbij te helpen is een ondersteuningsprogramma ontwikkeld.

In een brief aan de Tweede Kamer maakt staatssecretaris Zsolt Szabó ook melding van een energiecrisis op Sint Maarten die in 2024 tot veel uitval heeft geleid. Nederland wil het eiland helpen op cruciale onderdelen, daarom is nu steun toegezegd op het gebied van afvalbeleid.