Een coronapatient overleden; nog maar vier nieuwe cases

Opnieuw is een persoon in het ziekenhuis overleden aan de gevolgen van COVID-19. Daarmee komt de teller sinds het begin van de pandemie op 111. Van de 671 geteste personen waren er vandaag slechts vier positief, een positivity rate van 0,6%. Voor het eerst sinds 3 maart was dat aantal zo laag.

46 personen zijn genezen verklaard. Het totaal aantal geregistreerde actieve besmettingsgevallen is daarmee gezakt naar 388.

Momenteel liggen nog 52 mensen met het virus in het ziekenhuis, waarvan 24 op de intensive care. Drie CuraƧaose coronapatienten liggen op de intensive care van het ziekenhuis op Aruba.