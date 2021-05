MFK en PNP tekenen regeerakkoord

De partijen MFK en PNP hebben vanmiddag een regeerakkoord getekend in Landhuis Daniel. Het is volgens MFK-voorzitter Sithree van Heydoorn een akkoord waar hard aan gewerkt is. Volgens Van Heydoorn is het vooral van belang dat er wordt gewerkt aan herstel van het land. Curaçao zit in een crisis en daar kunnen we alleen uitkomen als we samenwerken, aldus Van Heydoorn. Hij riep tot eenheid. PNP-voorzitter Ramon Chong benadrukte dat de bevolking centraal staat in het regeerakkoord. De nieuwe coalitiepartijen kondigden aan te werken aan herstelplan dat Curacao uit de crisis moet helpen.