Oproep aan gedupeerden van ABN Amro

Consumenten Belangen Curaçao wil een inventarisatie maken van het aantal ABN Amro-klanten op het eiland van wie ongewild de bankrekening wordt opgeheven. De stichting roept daarom alle gedupeerden op zich te melden. ABN Amro heeft sinds een aantal jaren het beleid dat er bij de bank geen plaats meer is voor klanten buiten Europa. In 2016 kregen de eerste klanten in het buitenland al een brief op de mat waarin hun afscheid werd aangekondigd. En in het afgelopen jaar ging het aantal opzeggingsbrieven in een stroomversnelling. Zo ook op Curaçao, zo meldt de website www.NU.CW. Consumenten Belangen Curaçao heeft hierover contact opgenomen met de ABN Amro maar kreeg ‘vage antwoorden’ terug, zo schrijft de stichting. Voordat de belangengroep actie gaat ondernemen, wil men eerst weten om hoeveel rekeninghouders het gaat.

Gedupeerden kunnen een mail sturen naar info@consumentenbelangen.com. Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld, zo benadrukt de stichting. De belangengroep laat weten inmiddels al veel meldingen te hebben ontvangen. Door de drukte kan het daarom even duren voor men een reactie krijgt.