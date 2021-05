Advent Hospitaal wil grotere rol spelen

Het Advent Hospitaal zou volgens directeur Cenaida Panneflek meer kunnen doen. Maar het ziekenhuis wordt nauwelijks betrokken bij overleg over de medische situatie op het eiland en krijgt ook geen antwoord van de minister op haar vragen. Volgens directeur Panneflek is het Advent niet toegewezen om coronapatiënten te helpen. Maar worden er ook geen gewone patiënten vanuit het CMC doorverwezen voor electieve zorg. Het Advent zou daarin een rol kunnen spelen. Zo heeft het ziekenhuis bijvoorbeeld een uitstekende MRI scan. Maar het Advent wordt steeds over het hoofd gezien, zo stelde Panneflek tijdens een persconferentie vanochtend.

Ook gaf de directeur antwoord op de vraag waarom er geen personeel wordt ingeschakeld van Advent in het CMC bij de coronabestrijding. Volgens Panneflek is er een verzoek gekomen. Maar op een vraag van het ziekenhuis onder welke voorwaarden ze hun artsen en verpleegkundigen konden uitlenen, is nooit een antwoord gekomen van de minister. Het Advent zegt die situatie zeer te betreuren.