Coronareisverzekering niet meer verplicht

Reizigers naar Curaçao hoeven geen coronaverzekering meer af te sluiten. Deze regel is vanaf vandaag afgeschaft. Dit meldt de Curaçaose regering. De verzekering was verplicht voor het dekken van de medische kosten bij corona. Nu het aantal coronabesmettingen afneemt en de symptomen ook milder zijn, is deze specifieke verzekering overbodig geworden. Wie op reis gaat kan zelf beslissen om alsnog een reis-of annuleringsverzekering af te sluiten.

