Covid-boetes lager dan verwacht; OM in overleg

Mensen die tijdens covid een boete kregen, mogen van de rechter een substantieel lager bedrag betalen dan destijds uitgeschreven. Het OM heeft daarom alle nog openstaande covid-zaken even ‘on hold’ gezet om te kijken wat ze met hun eis moeten doen. Als je je bijvoorbeeld niet hield aan de avondklok, mondkapjesplicht of plachi di dia, kon je boetes krijgen van wel duizend gulden. Dat vindt de rechter in veel gevallen dus te hoog. Mogelijk dat het OM z’n eis nu alsnog naar beneden bijstelt.