CPR gelooft in de raffinaderij

CPR deed vandaag voor het eerst de plannen voor de raffinaderij uit de doeken. Dat deed de groep van de Venezolaanse Luis Giusti een dag nadat RdK de stekker uit de onderhandelingen trok. Het bedrijf gelooft nog steeds in Curaçao en de plannen reiken verder dan de overname van de raffinaderij. CPR wil het belangrijkste petroleumbedrijf van de regio openen met state of the art faciliteiten. Daarvoor wil het bedrijf met de besten uit het vak werken. Hoewel CPR de gesprekken met de huidige investeerder on hold heeft gezet, staan er vijf andere investeerders te trappelen om met hen in zee te gaan. Beeld: Direct Media