CRA zoekt naar alternatieven voor personeelstekort

Restaurantassociatie CRA heeft gisteren het aanhoudend personeelstekort in de horeca besproken met het ministerie van SOAW. De twee partijen gaan samen op zoek naar een structurele oplossing voor het tekort. Maar eerst wordt er gekeken naar alternatieven op de korte termijn. SOAW buigt zich ook over de problemen met werk- en verblijfsvergunningen. Leden van CRA die nog in afwachting zijn van vergunningen, kunnen contact opnemen met de associatie voor een snelle oplossing.

