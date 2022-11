SER brengt advies uit over verhoging minimumloon

Het minimumloon moet worden opgetrokken naar het bestaansminimum. Dat is het minimale bedrag dat mensen nodig hebben om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Fulltimers verdienen per maand ongeveer 1.600 gulden bruto. Dat is lager dan het bestaansminimum van ongeveer 2000 per maand. Als het aan Soaw-minister Larmonie-Cecilia ligt gaat het nieuwe minimumloon per 1 januari in. Het hogere brutoloon moet bovendien werklozen stimuleren een job te nemen. Daarnaast wil ze de koopkracht van minimumloners behouden nu de consumentenprijzen drastisch zijn gestegen. Gisteren heeft de SER advies uitgebracht aan de minister over het voorstel om het minimumloon te verhogen. Het advies is nog niet openbaar.

