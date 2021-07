CRU sluit eind september definitief haar deuren. Zo zijn de medewerkers door RDK-directeur Marcelino De Lannoy per brief geïnformeerd. Moederbedrijf RDK maakt maandelijks 3,3 miljoen gulden aan personeelskosten en kan dat niet voor een te lange periode blijven volhouden. Aan de medewerkers is een afvloeiingsregeling aangeboden. Voor de medewerkers die daar niet mee akkoord gaan wordt een ontslagvergunning aangevraagd. De Lannoy hoopt dat er vóór eind september een definitief akkoord is bereikt met toekomstige exploitant CORC BV zodat het personeel alsnog op termijn kan rekenen op werk.