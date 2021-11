Crypto-handelaren in de toekomst mogelijk onder toezicht CBCS

Crypto-handelaren vallen in de toekomst mogelijk onder toezicht van de Centrale Bank (CBCS). Zo schrijft het Antilliaans Dagblad. De CBCS zou al sinds december 2020 een ontwerpwetgeving aan de toenmalige minister van Financiën hebben aangeboden om dat te reguleren. Volgens de CBCS zullen alle instellingen die cryptovaluta uitgeven en/of daarin handelen onder haar toezicht komen te staan als de wetgeving een feit is. Onlangs maakte de CBCS nog duidelijk via lokale media dat de lokale cryptomunt CuraDai niet onder haar toezicht valt.