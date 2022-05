CTB sponsort Curaçaos honkbal

Het Curaçaose toeristenbureau gaat de lokale honkbalfederatie Febeko sponsoren. De overeenkomst voor financiële steun duurt drie jaar. Deze sponsoring maakt het mogelijk dat Curacao aan internationale toernooien deelneemt. Het toeristenbureau wil via sport het toerisme promoten. In 2023 doet Curaçao mee aan de Caribbean Series. Dit is een prestigieus sportevenement met honkbalfans in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. Febeko gaat een team samenstellen dat Curaçao zal vertegenwoordigen op het kampioenschap.

Meer over ctb Honkbal