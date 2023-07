CTB zoekt regiomanager voor Europese markt

Sinds Muryad de Bruin is benoemd tot CTB-directeur, is zijn vorige positie niet ingevuld. Daar komt nu verandering in. Het toeristenbureau is op zoek naar een manager voor de Europese markt. De regiomanager moet onder meer een netwerk opbouwen met relevante belanghebbenden, verkoopplannen en strategieën ontwikkelen en bovenal leiding geven aan het team in Europa. Geïnteresseerden kunnen tot 4 augustus solliciteren. Nederland is de belangrijkste markt voor Curaçao. Naar verwachting zullen de aanstaande opening van The Rif en de nieuwe Corendon-vluchten vanuit Amsterdam bijdragen aan een verdere groei.

De vacature is hier te vinden.