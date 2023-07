JetBlue breidt vluchten naar Aruba uit

JetBlue wil in het winterseizoen vaker vliegen op Aruba. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij wil de frequentie verhogen van 6 naar 9 keer per dag. Dat meldt de Arubaanse toerismeautoriteit. Verdere details zijn nog niet bekend. JetBlue vliegt vanaf New York, Newark en Boston naar het eiland. De one happy island staat in de top 5 bestemmingen van de airline. In de eerste helft van 2023 vervoerde de vliegmaatschappij ruim 140 duizend passagiers naar Aruba.