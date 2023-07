De Raad van Advies heeft een nieuwe website. Vandaag was de lancering. De nieuwe website moet het publiek beter wegwijs maken in het werk van het orgaan. De RvA is het hoogste adviesorgaan van de regering en het parlement. Naast een frisse look is de site ook gebruiksvriendelijk en ‘future proof’ ingericht. De oude website schoot op dat vlak enigszins tekort en voldeed niet meer aan de eisen van deze tijd.