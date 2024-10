Curaçao Airport Partners tevreden over groeicijfers

Curaçao Airport Partners verwacht volgend jaar meer dan 2.2 miljoen passagiers te ontvangen. Dat werd vandaag tijdens een persconferentie bekend gemaakt. CAP is tevreden over de groei. In 2022 werden nog 1.4 miljoen passagiers ontvangen. Er werken inmiddels 1800 mensen op de luchthaven en daarmee is het een van de grootste werkgevers van het eiland. Die aanvoer zal alleen maar toenemen. Tegelijkertijd wordt er hard aan gewerkt om de wachttijden beperkt te houden. Voor inchecken, paspoortcontrole en security mogen wachttijden niet langer zijn dan tien minuten, aldus CAP.

Op de persconferentie werd verder bekend gemaakt dat luchtvaartmaatschappij Delta vaker gaat vliegen op Atlanta en Avianca deze winter 2 keer per dag vliegt op Bogota. De plannen van CAP voor 2025 zijn: behouden van huidige vluchtennetwerk, groei gebaseerd op capaciteit, diversificatie van de markt en nieuwe branding om meer internationaal naam te maken.