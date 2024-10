Politie zoekt getuigen van ongeluk tussen auto en fietser

De politie van Curaçao is op zoek naar getuigen van een auto ongeluk dat op dinsdagmiddag 15 oktober plaatsvond. Op de kruising van de Erosweg en de Jongbloedweg werd iets na half zes een fietser aangereden. Dat gebeurde door een zwarte auto. De politie vraagt aan iedereen die getuige was van het ongeluk, of wie informatie heeft over het incident, om zich te melden. Dat kan door contact op te nemen met de politie door het sturen van een mail naar het mailadres [email protected] of om te bellen met nummer 108. Daarop kunnen mensen als ze willen anoniem hun verhaal vertellen.

