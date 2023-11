Curaçao Clean Up maakt Klein Curaçao schoon

Het is al even geleden, maar nu pas bekendgemaakt: vorige week zaterdag hebben ruim 60 vrijwilligers Klein-Curaçao schoongemaakt, tijdens een schoonmaakactie van de Curaçao Clean Up. De focus lag op de noordkant. Daar spoelt het meeste vuil aan vanuit zee. In totaal zijn er ruim 200 grote vuilniszakken gevuld, die met hulp van de Mermaid en Miss Ann terug zijn gebracht naar Curaçao. Opvallend was de grote hoeveelheid plastic lolliestokjes die was aangespoeld. Een compliment was er ook: het ging vooral om aangespoeld vuil. Afval achtergelaten door daggasten en andere bezoekers, was er praktisch niet.