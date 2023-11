FKP kan niet bij Girobanktegoeden

De directeur van woningstichting FKP heeft een brief geschreven naar de Staten. Daarin doet Arthur Con zijn beklag over dat de FKP nog steeds niet bij zijn geld kan dat ooit op hun Girobank-rekening stond. Het Antilliaans Dagblad opent ermee vandaag. In totaal gaat het om zo’n 19 miljoen gulden. Na het faillissement van Girobank kregen alle kleine rekeninghouders hun geld tot 10 duizend gulden uitgekeerd. Grotere partijen zoals FKP moeten afwachten hoeveel geld ze nog terugzien. Die zijn nu overgeleverd aan de Gi-Ro settlement holding, die de afwikkeling doet van het faillissement. Doordat FKP niet bij dat geld kan, kunnen ze nu geen 200 geplande sociale woningen bouwen, aldus directeur Con.

