Mannen met vuurwapen aangehouden in Scharloo

In de nacht van vrijdag op zaterdag hebben de politie en vrijwilligerskorps een bezoekje gebracht aan Scharloo, in het kader van de openbare orde. In de wijk zijn meestal ‘s avonds laat nog veel buurtbewoners op straat te vinden. Bij aankomst rond half drie zag de politie drie mannen wegrennen. Bij staande houding bleek er één een pistool bij zich te hebben, inclusief dodelijke holle punt-kogels. Alle drie de mannen, van 21, 36 en 47, zijn aangehouden.